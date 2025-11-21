Lazio, Basic non dimentica la Juve: il suo ricordo del gol
Impossibile da pronosticare, eppure è successo davvero. Lazio - Juventus di ormai qualche settimana fa è stata decisa da un gol di Toma Basic. Impensabile anche solo quest'estate.
21.11.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il croato invece l'ha fatto davvero: per lui è stata una serata speciale che non dimenticherà mai. Ed è tornato a parlare all'interno del match program pubblicato dalla società biancoceleste in vista della gara contro il Lecce.
Di seguito le sue parole: "Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale".
