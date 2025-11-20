Gabriele Pulici chiamato dalla Lazio dopo le critiche: il caso
La Lazio chiama Gabriele Pulici per delle critiche sui social. Come raccontato proprio dal figlio di Felice Pulici, portiere del primo scudetto biancoceleste, il club l'avrebbe contattato a causa di ciò che scrive sul suo profilo X in merito all'operato della società.
Di seguito ciò che ha scritto: "Lo dico a tutti: è tutto vero, ho ricevuto una telefonata dopo una mia critica scritta qui su X".
"Io sono innamorato di questi colori e vederla così ridotta mi fa male al cuore. Non indietreggio di un passo e continuerò a criticare se ce ne sarà bisogno. Vendi e vattene!".
Lo dico a tutti: è tutto vero, ho ricevuto una telefonata dopo una mia critica scritta qui su X.— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) November 20, 2025
Io sono innamorato di questi colori e vederla così ridotta mi fa male al cuore.
Non indietreggio di un passo e continuerò a criticare se ce ne sarà bisogno.
Vendi e vattene!