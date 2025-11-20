Gabriele Pulici chiamato dalla Lazio dopo le critiche: il caso

La Lazio chiama Gabriele Pulici per delle critiche sui social. Come raccontato proprio dal figlio di Felice Pulici, portiere del primo scudetto biancoceleste, il club...

La Lazio chiama Gabriele Pulici per delle critiche sui social. Come raccontato proprio dal figlio di Felice Pulici, portiere del primo scudetto biancoceleste, il club l'avrebbe contattato a causa di ciò che scrive sul suo profilo X in merito all'operato della società.

Di seguito ciò che ha scritto: "Lo dico a tutti: è tutto vero, ho ricevuto una telefonata dopo una mia critica scritta qui su X".

"Io sono innamorato di questi colori e vederla così ridotta mi fa male al cuore. Non indietreggio di un passo e continuerò a criticare se ce ne sarà bisogno. Vendi e vattene!".

