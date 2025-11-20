Lazio, Rambaudi punta su Rovella: l'Italia ha bisogno di lui

Intervenuto ai microfoni di radiosei, l'ex biancoceleste Roberto Ram,baudi si è espresso in merito alla situazione dell'Italia...

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione dell'Italia in ottica playoff tra scelte di Gattuso e ipotetiche avversarie. Di seguito le sue parole:

“Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord? L’importante è come arrivi tu. Le avversarie, più o meno, si equivalgono e sulla carta dovremmo avere qualcosa in più".

"Kean è importante, Esposito più di manovra ma è un copia e incolla di Retegui, Tonali deve esserci per forza, è quello che ci dà qualità, dietro va cercato un trio che dia continuità di rendimento, che pensi a non prendere gol ma che non si chiuda in area di rigore. Calafiori, se giochi a tre, per me deve essere uno dei titolari".

"Io ho paura della prima, anche perché c’è un precedente importante: sono tanti anni che non andiamo ai Mondiali. Pinamonti? Buon giocatore, ma gli altri azzurri al momento li vedo superiori. Rovella se recupera e sta bene farà parte dei convocati di marzo di Gattuso”.