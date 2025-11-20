Lazio, Basic in scadenza a giugno: la società valuta il rinnovo

La convincenti prestazioni offerte da Toma Basic hanno convinto la Lazio a valutare il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno.

RASSEGNA STAMPA - La rinascita di Toma Basic è stata una delle note più positive degli ultimi mesi in casa Lazio. Lasciato fuori rosa in estate dopo due anni ai margini, il croato è stato reintegrato a causa delle diverse defezioni che hanno colpito l'organico di Sarri a centrocampo, diventando in breve tempo un titolare fisso.

L'ex Bordeaux ha sfruttato alla grande l'occasione che gli è stata data, facendosi trovare pronto nel momento del bisogno e risultando spesso tra i migliori in campo nelle gare da lui disputate. Anche dopo i rientri di alcune pedine in mediana, Sarri ha continuato a puntarci, venendo premiato con il gol vittoria segnato proprio da Basic nel match casalingo contro la Juventus.

Il contratto di Toma andrà in scadenza a giugno e, nel vertice di venerdì scorso tra Mau, Fabiani e Sarri, si è parlato anche di un suo possibile rinnovo. Per prolungare gli accordi dei giocatori in rosa, l'unica soluzione a disposizione della Lazio, visto il probabile mercato a saldo zero, è quella di confermare o abbassare gli ingaggi, spalmandoli in più anni. Secondo Il Messaggero, la società proverà a fare così con Basic, cercando un accordo che, fino a qualche mese fa, sembrava impossibile.