Ranking FIFA, l'Italia crolla: la nuova classifica
Serviranno i playoff all’Italia per conquistare il pass per il Mondiale 2026. In attesa di capire chi sarà l’avversaria degli azzurri la FIFA ha annunciato il nuovo ranking con la Nazionale di Gattuso che perde ben tre posizioni ed esce dalla Top10.
A comandare al primo posto è sempre la Spagna, seguita da Argentina e Francia. Inghilterra ai piedi del podio con il Brasile che si piazza in quinta posizione davanti a Paesi Bassi e Portogallo.
L’Italia, come detto, scivola in dodicesima posizione scavalcata da Germania, Croazia e Marocco. Una notizia negativa anche in vista di un’eventuale qualificazione al Mondiale dove gli azzurri non sarebbero testa di serie.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.