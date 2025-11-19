NEWS | Che ci fa Cristiano Ronaldo a cena con Donald Trump?
19.11.2025 18:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cristiano Ronaldo e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati a cena insieme. Non è uno scherzo ma quanto accaduto nella serata di ieri, dove, il campione portoghese ha partecipato alla sontuosa cena organizzata da Trump in occasione della visita del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman... <<< RONALDO E TRUMP >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide