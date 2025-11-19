Lazio ora il test contro il Lecce: l'analisi di Rambaudi

In vista della gara dell'Olimpico contro la squadra allenata da Di Francesco ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei

Sarà il Lecce il prossimo avversario della Lazio al ritorno dalla pausa per le nazionali. La squadra di Sarri sfiderà i salentini nel match in programma domenica 23 novembre alle 18.00. In vista della gara ecco l'analisi di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

"Di Francesco lo conosco, so come lavora. Poi è vero che vedendo i risultati ci possiamo chiedere come faccia a ritornare sempre in A, ma per me è bravo. A Frosinone, nella parte finale di stagione, ha anche avuto tante defezioni. Lì e a Venezia è retrocesso ma, col materiale che aveva, ha fatto buone cose, stando anche a come giocava la sua squadra".

"Lecce? 4-3-3 con gente di gamba, che ruba palla, che gioca nelle transizioni. Dipende poi se davanti ci sarà Stulic o Camarda, gli esterni sono veloci. Berisha è abbastanza estroso. Bene anche Ramadani. Parliamo di una squadra che può metterti in difficoltà nelle ripartenze.

"Dopo la sosta, giocando fuori casa, le piccole credo abbiano sempre un po’ di più da guadagnarci. La Lazio deve indirizzarla subito, non deve entrare prendendo l’impegno sotto gamba".

