Lazio, il rendimento di Guendouzi e Pedro: parla Oddi
Alle spalle la sosta per le nazionali. La Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a ripartire nella gara contro il Lecce in programma domenica 23 novembre alle 18.00. Per i biancocelesti l'imperativo è tornare a fare punti dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Sul tema ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.
"Mi aspetto una Lazio vincente e convincente. A Lecce sono stato bene, bella cittadina e bella gente. In questo momento siamo più forti come squadra e non possiamo più sbagliare. Con la prestazione di solito i punti arrivano. La Lazio deve fare una prova importante".
"Fino a qui siamo anche stati un po’ sfortunati, visti gli infortuni ma rispetto all’inizio di stagione ora sono più fiducioso. Gli infortuni li hanno tutte le squadre ovviamente, ma a noi sono capitati insieme e ci hanno tolto titolari, in una rosa non così lunga".
"Guendouzi e Pedro? Non dipende dal tecnico il loro rendimento".
