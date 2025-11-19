Lazio, il rendimento di Guendouzi e Pedro: parla Oddi

L'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha detto la sua in vista della gara della Lazio che domenica all'Olimpico sfiderà il Lecce

Alle spalle la sosta per le nazionali. La Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a ripartire nella gara contro il Lecce in programma domenica 23 novembre alle 18.00. Per i biancocelesti l'imperativo è tornare a fare punti dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Sul tema ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.

"Mi aspetto una Lazio vincente e convincente. A Lecce sono stato bene, bella cittadina e bella gente. In questo momento siamo più forti come squadra e non possiamo più sbagliare. Con la prestazione di solito i punti arrivano. La Lazio deve fare una prova importante".

"Fino a qui siamo anche stati un po’ sfortunati, visti gli infortuni ma rispetto all’inizio di stagione ora sono più fiducioso. Gli infortuni li hanno tutte le squadre ovviamente, ma a noi sono capitati insieme e ci hanno tolto titolari, in una rosa non così lunga".

"Guendouzi e Pedro? Non dipende dal tecnico il loro rendimento".

