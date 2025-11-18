Lazio, Giacomo Garruto è il nuovo falconiere: ecco chi è

E' Giacomo Garruto il nuovo falconiere della Lazio che domenica presenterà l'aquila allo Stadio Olimpico poco prima del match contro il Lecce.

La Lazio presenterà la sua nuova aquila davanti alla sua gente domenica in occasione del match contro il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma. In attesa di conoscere il nome che sarà svelato proprio alla presentazione e scelto dai tifosi attraverso un contest che partirà nella giornata di mercoledì 19 ottobre, RomaToday ha svelato chi è il nuovo falconiere della Lazio.

Si tratta di Giacomo Garruto, direttore e responsabile del ParcoNatura La Selvotta di Formello. L'uomo è sposato e padre di due bambini, vanta oltre 20 anni di esperienza nella falconeria.

Inoltre, Garruto è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale. Un curriculum che lo ha reso una delle figure più qualificate a livello nazionale in merito alla conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale.

Ciò che starà sicuramente a cuore dei tifosi della Lazio è che il falconiere ha un legame profondo con la Lazio in quanto nel 2000 fu suo padre a condurre un’aquila reale sul prato dell’Olimpico.