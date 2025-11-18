Lazio | Torino in ansia per Ilic: le ultime sulle sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Attesa per capire le condizioni di Ivan Ilic. Il centrocampista del Torino ha accusato un problema al ginocchio sinistro durante la sosta per le nazionali con la maglia della Serbia, nella gara contro l'Inghilterra.
In patria ha già svolto i primi accertamenti, ora si aspettano gli esiti. La sensazione iniziale era di un possibile coinvolgimento dei legamenti, ma i primi esami avrebbero evidenziato un infortunio di minore entità, come riportato da Tuttosport.
Lo staff medico granata vuole vederci chiaro e sottoporrà Ilic a nuovi accertamenti. Potrebbe anche evitare l'operazione e risolvere lo stesso il problema lavorando a parte, riducendo così i tempi di recupero. La Lazio guarda interessata, visto che il centrocampista è uno dei nomi sul taccuino della società in vista del mercato di gennaio.