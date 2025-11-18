Lazio, come si chiama la nuova aquila? Ecco il concorso - VIDEO

La Lazio ha lanciato, sui propri canali social, il concorso attraverso il quale i tifosi della Lazio sceglieranno il nome della nuova aquila

La Lazio nella giornata di ieri ha presentato la sua nuova aquila. Il club biancoceleste ha pubblicato una foto sulla nuova star dei pre-partita, che prenderà il posto di Olympia. Prima di vederla volare sul prato dello Stadio Olimpico e nei cieli di Roma, però, bisognerà attendere ancora un po'. Prima di tutto, infatti, ci sarà la fase di addestramento del volatile, necessaria per poter garantire lo spettacolo, poi andrà scelto il nuovo nome.

A farlo saranno i tifosi della Lazio, come avvenne qualche anno fa per la stessa Olympia. In tal senso, la società biancoceleste ha pubblicato sui propri canali social un video che celebra l'ingresso della nuova aquila ma, soprattutto, lancia il concorso attraverso il quale sarà possibile scegliere il nome tra alcune alternative.

In attesa di ulteriori dettagli, la Lazio ha reso noto che il contest partirà nella giornata di domani e a breve saranno rese note anche le modalità attraverso le quali poter esprimere la propria preferenza. Nello stesso video, intanto, è stato svelato anche il nuovo falconiere, ripreso mentre indossa la tuta ufficiale della Lazio e tiene, poggiato sul braccio, il nuovo simbolo biancoceleste.