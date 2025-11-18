Vlasic vuole stupire: cosa ha detto sul Torino e Baroni
Le parole del calciatore del Torino Vlasic che ha fissato gli obiettivi di questa stagione della squadra allenata da Baroni
18.11.2025 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di SportMediaset il calciatore del Torino Nikola Vlasic, fresco di qualificazione al Mondiale con la Croazia, ha detto la sua sugli obiettivi dei granata per questa stagione.
“Con il Toro stiamo facendo bene, ma possiamo fare molto meglio perché abbiamo una squadra forte con giocatori davvero fortissimi”.
“La squadra è con Baroni? Sì sì. Il mio sogno è fare qualcosa con il Torino, voglio fare una grande stagione”.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️