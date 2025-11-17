Lazio, cambio di priorità: la strategia per il mercato
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella dovrà operarsi. Questo dettaglio cambia e non poco le strategie per il mercato biancoceleste. Ora potrebbe non bastare un solo acquisto a centrocampo.
Sarri chiede a gran voce dei rinforzi, l'ultimo incontro è stato molto utile in tal senso. Come già raccontato, secondo il Corriere dello Sport sarebbero tornati di moda due vecchie conoscenze dall'Olanda come Stejin e Til, ma la Lazio guarda anche più a Nord e segue con attenzione Hjertø-Dahl, mezzala di 20 anni del Tromsø. In cabina di regia non sono stati presi in considerazione molti nomi, tra questi c’era Hugo Sotelo del Celta Vigo.
L'identikit è chiaro, serve un centrocampo con più gol nelle gambe, ma probabilmente anche un nuovo regista. A costo di rimandare un rinforzo qualche metro più indietro. Infatti - riporta il quotidiano - potrebbe essere rimandato a giugno l'acquisto di un nuovo terzino.
A meno di clamorosi colpi di scena, come un'offerta importante per Nuno Tavares, bisognerà attendere per un intervento in quel ruolo. A Sarri piace Aaron Martin del Genoa, 28 anni, in scadenza a fine stagione. Rimane un nome da monitorare.