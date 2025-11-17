Lazio, Gila tra Inter e rebus rinnovo: Sarri pone il veto

RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato non ha rovinato i piani della Lazio solo nei ragionamenti tra entrata e uscita, ma anche internamente. Infatti, i rinnovi sono stati congelati e ogni discorso è stato rimandato.

Ci sono giocatori che si avvicinano alla scadenza e più passa il tempo più diventano appetibili. Uno su, tutti Mario Gila. La situazione del centrale spagnolo è un rebus: ha il contratto in scadenza nel 2027 e - stando a quanto riporta il Corriere dello Sport - l’Inter lo sta corteggiando fortemente. I nerazzurri possono sfruttare il canale aperto con il manager di Lautaro, lo stesso del difensore spagnolo, ma per strapparlo a Lotito servono ricche offerte.

Gila non ha mai spinto con insistenza per per andare o fatto i capricci, ma è chiaro come più il tempo passa, più la Lazio avrà meno manovra. Sarri spinge per la sua permanenza, non può smantellare uno dei suoi reparti più in forma.

I rinnovi, qualora il mercato dovesse essere confermato a saldo zero, potranno essere conclusi solo mantenendo gli attuali ingaggi, senza aumenti. L’unica eccezione a questo vincolo riguarda la possibilità di utilizzare i ricavi derivanti dalle cessioni per finanziare nuovi contratti.