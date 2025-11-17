Lazio, Cancellieri non è ancora pronto: quando può tornare
RASSEGNA STAMPA - Niente da fare, Matteo Cancellieri dovrà ancora aspettare per tornare in campo. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport ci vorrà un altro mese di pazienza per il giocatore e per Sarri che dovrà fare a meno di lui non solo nella gara di domenica contro il Lecce ma anche nella doppia sfida contro il Milan, il 29 novembre a San Siro e il 4 dicembre all’Olimpico per la Coppa Italia.
La data di un possibile rientro potrebbe coincidere con la sfida contro il Parma in programma il 13 dicembre. L’esterno è fuori dal match contro l’Atalanta a Bergamo e, in quel momento, Cancellieri era il giocatore più in forma dell’intera rosa.
L’obiettivo del calciatore è quello di tornare in campo il prima possibile, Sarri lo aspetta a braccia aperte.
