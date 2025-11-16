Italia, ancora i playoff per il Mondiale: le possibili avversarie
Ancora i playoff. Per la terza volta consecutiva, l'Italia si giocherà il Mondiale nelle sfide a eliminazione diretta dopo il secondo posto nel girone di qualificazione.
Nelle scorse due edizioni è andata malissimo, con l'eliminazione prima da parte della Svezia nel 2017 e poi per mano della Macedonia nel 2022. La speranza ora è che gli azzurri possano superare il turno e riuscire ad andare in America quest'estate.
Il sorteggio della semifinale andrà in scena giovedì 20 novembre alle 13; le gare, invece, si giocheranno durante la sosta di marzo. L'Italia, in prima fascia insieme a Turchia, Ucraina e Polonia, affronterà in casa una nazionale della quarta fascia tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e una tra Galles e Macedonia del Nord. Dopo di che si deciderà la finale.