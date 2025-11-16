Lazio, Dia compie gli anni: gli auguri del club - FOTO
16.11.2025 11:15 di Christian Gugliotta
Giorno speciale per Boulaye Dia, che oggi compie 29 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fargli gli auguri attraverso una nota pubblicata sul proprio sito e pubblicando un post sui propri profili social. Di seguito il comunicato:
"Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, oggi spegne 29 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.