Lazio, Dia compie gli anni: gli auguri del club - FOTO

16.11.2025 11:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Giorno speciale per Boulaye Dia, che oggi compie 29 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fargli gli auguri attraverso una nota pubblicata sul proprio sito e pubblicando un post sui propri profili social. Di seguito il comunicato:

"Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, oggi spegne 29 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno". 

