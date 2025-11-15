GOSSIP | Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del bebè
Il cantante e la moglie a breve diventeranno genitori: l'annuncio del sesso del bebè durante la loro ospitata a Verissimo
15.11.2025 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Momento felicissimo della vita del cantante, e tifosissimo della Lazio, Mattia Briga che, insieme alla moglie Arianna Montefiori, stanno per diventare genitori. La coppia è stata ospite a Verissimo dove ha rivelato anche il sesso del bebè. Non solo la coppia ha anche rivelato che, in principio, i bimbi sarebbero dovuti essere due... <<< BRIGA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide