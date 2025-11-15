Lazio, il Brasile batte il Senegal: Dia sempre più in difficoltà

Non c ‘è pace per Boulaye Dia, la crisi dell’attaccante prosegue anche in Nazionale durante la partita tra il Senegal e il Brasile

Il Senegal prosegue il suo percorso di preparazione alla Coppa d’Africa che, per Boulaye Dia e compagni, avrà inizio il il 23 dicembre contro il Botswana. La Nazionale allenata dal commissario tecnico Thiaw ha approfittato di questa sosta per le nazionali per limare gli ultimi dettagli tattici e di formazione.

BRASILE-SENEGAL A LONDRA - Nel farlo il Senegal ha deciso di mettersi davanti a una sfida amichevole di alto spessore, organizzando all’Emirates Stadium di Londra (casa dell’Arsenal) una partita contro il Brasile di Carlo Ancelotti, giocatesi nelle scorse ore e vinta per 2-0 dai verdeoro grazie alle reti nel primo tempo di Estevao e Casemiro.

LA PARTITA DI DIA - Nell’undici titolare del Senegal, scelto dal c.t. Thiaw, non figurava il nome di Boulaye Dia. All’attaccante della Lazio, infatti, è stato preferito Sadio Mane, schierato falso nueve davanti al trequartista Sarr. Dia ha assistito in panchina a tutta la sfida, vedendo entrare al suo posto Nicolas Jackson e Mbaye.