RIVIVI LA DIRETTA - Israele - Italia 4-5: Tonali decide in pieno recupero una sfida folle

L'Italia supera 4-5 Israele al termine di una sfida assolutamebte incredibile. Dopo aver riacciuffato due volte il pareggio grazie ad una doppietta di Kean, gli azzurri si sono portati sul 2-3 grazie alla rete di Politano, per poi trovare anche il doppio vantaggio grazie al subentrato Raspadori. In un finale al cardiopalma, Israele è incredibilemente riuscito a trovare altre due reti pareggiando il match, ma durante i minuti di recupero è stato Sandro Tonali a risultare decisivo, firmando la rete del defintiivo 4-5. L'Italia trova, così, tre punti pesantissimi, tenendo vivo l'obiettivo primo posto.

Qualificazioni Mondiali 2026, Gruppo I

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20:45

Nagyerdei Stadion, Debrecen, Ungheria

ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz, Dasa (66' Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9' Shlomo (88' Turgeman)), Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili (66' Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (66'Mizrahi). A disp.: O.Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Blorian, Azoulay. Ct: Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (79' Cambiaso); Barella (68' Frattesi), Locatelli, Tonali; Politano (68' Orsolini), Retegui (88' Maldini), Kean (79' Raspadori). A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Calafiori, P. Esposito. Ct: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Slavko Vincic; Assistenti: Klancnik - Kovacic; IV Uomo: Smajc; VAR: Dingert; AVAR: Stegemann

Marcatori: aut. Locatelli (16', ISR), Kean (40', 54' ITA), Dor Peretz (52', 89', ISR), Politano (58', ITA), Tonali (90+1', ITA).

Ammoniti: /

Espulsi: /

Recupero: 3', 7'.

SECONDO TEMPO

90+9' - Triplice fischio! L'Italia trionfa 4-5 al termine di una partita incredibile!

90+1' - GOOOOOOOOL DELL'ITALIA, HA SEGNATO TONALI! Partita folle a Debrecen, Tonali riporta in vantaggio gli azzurri nel recupero con una conclusione da fuori.

90' - Sette minuti di recupero.

90' - Pareggio Israele. Mizrahi scodella in area e Baribo prolunga di testa per, che da pochi passi Dor Peretz spinge in rete e trova il pari. Beffa clamorosa.

88' - Nell'Italia Maldini prende il posto di Retegui. Israele manda dentro Turgeman al posto di Shlomo.

87' - Israele accorcia le distanze, ancora un autogol! Bastoni spinge in porta un pallone teso messo in area da Revivo. Partita riaperta.

81' - L'ITALIA CALA IL POKER! Una grande giocasta di Frattesi libera Raspadori, che a tu per tu con il portiere non sbaglia. I due subentrati confezionano il 2-4!

79' - Altri due cambi nell'Italia: escono Dimarco e Kean, al loro posto dentro Cambiaso e Raspadori.

76' - SI salva l'Italia! Israele di nuovo vicino al gol, Bastoni e Donnarumma salvano gli azzurri!

75' - Doppia chance Israele! Un tiro-cross di Solomon quasi sorprende Donnarumma, che riesce a smanacciare il pallone fuori dalla porta. La palla arriva al limite dell'area sui piedi di Jehezkel, che calcia alto di poco!

72' - Occasione per Retgui, che colpisce di testa sul cross di Dimarco e manda il pallone di poco alto sopra la traversa.

68' - Prime due sostiotuzioni per Gattuso: Orsolini e Frattesi prendono il posto di Politano e Barella.

66' - Triplice cambio per Israele: fuori Dasa, Khalaili e Biton, dentro Jehezkel, Baribo e Mizrahi.

64' - Chance Israele. Solomon converge sul destro e lascia partire un cross sul secondo palo per Biton, che da pochi passi non centra la porta.

59 - GOOOOL DELL'ITALIA, AZZURRI AVANTI! La squadra di Gattuso ribalta il risultato con Politano che, servito in area dalla sponda di Retegui, si allunga in scivolata col sinistro e infila in porta!

54' - PAREGGIA L'ITALIA, ANCORA KEAN! Pareggio immediato degli azzurri, con il centravanti della Viola che calcia dal limite dell'area in controbalzo e supera Peretz, trovando la doppietta personale.

52' - Israele ancora avanti! Grande azione personale di Solomon, che penetra in area di rigore e serveDor Peretz. Il numero 8 calcia di prima intenzione col sinistro e la mette sotto l'incrocio. 2-1 per i padroni di calzi

49' - Occasione clamorosa per Kean! L'Italia recupera palla sulla trequarti e serve l'attaccante della Fiorentina, che a tu per tu con Pretez si lascia ipnotizzare. Grande intervento dell'estremo difensore.

46' - Squadre di nuovo in campo, è iniziata la ripresa!

PRIMO TEMPO

45+3' - Fine primo tempo, 1-1 tra Israele e Italia all'intervallo.

45' - Il IV Uomo segnala tre minuti di recupero.

40' - GOOOOOOL DELL'ITALIA! Retegui riceve in prodondità da Barella e serve Kean, che controlla e incrocia da fuori area battendo Peretz. 1-1 a Debrecen.

40' - Una palla vacante arriva al limite dell'area sui piedi di Tonali, che calcia fuori di poco.

37' - Conclusione dalla distanza di Biton, Donnarumma blocca in due tempi.

31' - Altra occasione Italia! Mancini serve dalla sinistra Kean in area di rigore, l'attaccante incredibilmente non trova lo specchio.

31' - Traversa di Locatelli! Dimarco alza un pallone in area sul quale si avventa Retegui. Il centravavanti fa da sponda per il centrocampista della Juventus, che in girata centra il legno.

27' - Israele ancora pericoloso. Donnarumma sbaglia l'uscita su un calcio di punizione battuto tagliato da Solomon, sul secondo palo arriva Shlomo che alza il piede e sfiora il palo.

21' - L'Italia prova la reazione con Retegui che, servito in profondità, prova la conclusione che viene deviata in angolo

16' - Israele in vantaggio! Biton viene servito da Dasa in profondità e dalla linea si fondo mette al centro dell'area superando Donnarumma, Locatelli interviene in spaccata e se la spinge in porta.

13' - Primo tentativo dell'Italia. Kean serve Retegui al limite dell'area, la sua conclusione viene murata.

12' - Proteste Israele. Altro disimpegno sbagliato da Donnarumma, che per liberarsi del pallone entra in tackle su Peretz. Vincic lascia correre.

9' - Padroni di casa costretti a un cambio anticipato: Lemkin esce per un colpo alla schiena, al suo posto entra Shlomo

4' - Gol annullato ad Israele! Sugli sviluppi di un corner Donnarumma viene ostacolato da un avversario nell'area di porta e si spinge la palla in rete. Vincic fischia subito fallo.

3' - Occasione Israele! Dopo un rinvio sbagliato, Biton salta Donnarumma e prova a calciare verso la porta. Bastoni salva tutto.

1' - Fischio d'inizio, è partita Israele - Italia!

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Israele - Italia, match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il convincente successo per 5-0 sull'Estonia che ha segnato il debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, la Nazionale si prepara ad affrontare la selezione biancoblù, reduce dal 4-0 in trasferta inflitto alla Moldavia. Appuntamento alle 20:45 con il fischio d'inizio del match.

Pubblicato l'8/09