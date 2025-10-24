Incocciati punta sulla Lazio: "Sta trovando un'identità. E contro la Juve..."
24.10.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha espresso il suo pensiero sulla prossima gara di campionato all'Olimpico tra Lazio e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Due squadre che stanno trovando la propria identità. La Juve ha difficoltà a realizzare, è compito del tecnico trovare le soluzioni giuste".
"E poi la Lazio sta trovando un'identità, ci sono turbolenze che non aiutano ma da entrambe le parti sarà difficile".