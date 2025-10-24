Inter, Pandev: "Carbonara prima del match? Alla Lazio eravamo abituati..."
Goran Pandev ha raccontato svariati episodi legati alla sua carriera, trascorsa principalmente tra le fila di Inter, Lazio e Napoli. Nell'intervista rilasciata a Repubblica si è espresso anche su alcune abitudini alimentati piuttosto "particolari" che venivano seguite dalla squadra nerazzurra, facendo un paragone con quando invece accadeva tra i biancocelesti. Ecco le sue parole:
È vero che prima delle partite alcuni di voi mangiavano pasta alla carbonara?
"Verissimo. All’inizio mi stupivo. Alla Lazio andavamo avanti a bresaola. Ma quell’Inter era un gruppo di campioni, per cui conta più la serenità rispetto ai cinquanta grammi di peso in meno".