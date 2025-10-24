Lazio, Guendouzi punta la Nazionale: "Darò tutto per andare al Mondiale"
Nazionale da ritrovare. Matteo Guendouzi ha perso la Francia: nelle ultime convocazioni il ct Deschamps l'ha lasciato a Formello, e ora rischia di saltare il Mondiale di quest'estate. Tutto dipenderà dai prossimi mesi e dalle prestazioni che il centrocampista metterà in campo con la maglia della Lazio.
Prima della gara contro la Juventus, l'ex Marsiglia ha parlato proprio della sua intenzione di tornare in Nazionale e di giocare il Mondiale. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali biancocelesti.
"Nazionale? Ci sono tanti calciatori forti che sognano un posto, l'unica strada che ho è quella di fare bene con la Lazio per convincere il Ct a chiamarmi. Darò tutto per vivere le emozioni di un altro Mondiale, dopo quello del 2022".