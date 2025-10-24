De Paola: "Juve, c'è una modestia che fa paura. Manca la qualità"
24.10.2025 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
Ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola si è soffermato sul difficile momento della Juventus, prossima avversaria della Lazio in campionato.
“In questa Juve manca qualità. Vedere la Juve ridotta così non va bene, c’è una modestia che fa paura”.
“Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte ci siano degli impiegati. Dirigenti sbagliati, proprietario a cui non gliene importa molto, sono tutte cose che fanno dire che è uno spogliatoio povero di valori, di qualità. Stiamo andando verso un nuovo fallimento e quindi si farà un'altra rivoluzione in estate?”.