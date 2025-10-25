Lazio | Vertice a Formello tra Sarri, Lotito e Fabiani: tutti i temi sul tavolo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è martoriata da un infortunio dopo l'altro e Lotito è costretto a scendere in campo per vederci chiaro. Infatti nella giornata di ieri, come riporta Il Messaggero, è avvenuto un incontro nel tardo pomeriggio tra Sarri, Lotito e Fabiani.

Molti i temi sul tavolo: era necessario innanzitutto un chiarimento sulle numerose frecciatine lanciate dal tecnico biancoceleste nelle ultime settimane, anche se l'allenatore e il diesse ne avevano già discusso nella giornata di giovedì; dopodiché, i numerosi infortuni hanno portato numerosi interrogativi, visto che l'ampliamento dello staff medico avrebbe dovuto essere un miglioramento, non gettare la Lazio nel caos. La società ha inoltre chiesto spiegazioni sulla preparazione atletica di Losi e sui carichi di lavoro considerati eccessivi, ma gli allenamenti di Sarri sono questi da sempre e in passato sono stati anche premiati dalla Uefa.

Dulcis in fundo, si è parlato anche di mercato: come risaputo, Sarri chiede almeno un esterno e un'ala, con Insigne e Ilic in cima alla lista. C'è inoltre convergenza tra tecnico e società sui calciatori in uscita come Belahyane e Noslin, ma ogni situazione verrà presa in considerazione. Quello di ieri era solo un primo vertice, quando gennaio si avvicinerà allora si approfondirà ulteriormente.