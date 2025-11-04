PAGELLE Lazio-Cagliari: Zac non si prende, prodezza Isaksen. Dia, altro no
PROVEDEL 6,5: Nessuna parata complicata, però è sempre reattivo sulle gambe, soprattutto nelle uscite fuori dall’area.
LAZZARI 6,5: Torna titolare dopo l’ingresso in corsa nel turno infrasettimanale. Una bella prova, nel primo tempo aveva regalato un cross prezioso per Zaccagni.
Dal 73’ PELLEGRINI 6: Tiene botta su Luvumbo.
GILA 6,5: Tiene nei duelli, gli affanni al massimo sono quando il Cagliari si inserisce coi centrocampisti. Non molla.
ROMAGNOLI 6: Esce all’intervallo, la speranza è che non sia un infortunio importante.
Dal 46’ PROVSTGAARD 6,5: Altro ingresso dopo quello a Pisa. Convince pure stasera.
MARUSIC 6,5: Si sposta a seconda del compagno sulla fascia opposta. Ci prova da fuori, Caprile gli nega la gioia a giro.
GUENDOUZI 6,5: La partenza è preoccupante, il finale confortante. Errore goffo sul pressing di Esposito, si rifà subito dopo: pesca in verticale Isaksen e si getta a corpo morto sulla bomba al volo di Felici.
CATALDI 6: Più in difficoltà rispetto alle ultime gare, leggermente impreciso nei tocchi. E a inizio partita aveva bucato su un cross di Palestra.
BASIC 6: Titolare per la sesta volta consecutiva. Forse tra tutti è stata la prestazione meno convincente: poteva sbloccarla subito, invece calcia alto sulla traversa.
Dal 62’ VECINO 6: Non è ancora al meglio e si vede. Mezz’ora aggiunta nelle gambe.
ISAKSEN 7: Fa arrabbiare, infine esultare. Sembrava un’altra partita stile Pisa, diventa tipo quelle con il Napoli. Finta, rientra, la infila a giro. Prodezza pesantissima.
Dall’84’ PEDRO sv
DIA 5: Ha la maglia incollata, Sarri gli rinnova la fiducia.
Dall’84’ NOSLIN sv
ZACCAGNI 7: Maltrattato da Mina e Borelli a inizio gara. A chi lo tartassa, come al solito, vengono abbonati almeno un paio di falli. Fallisce un’occasione nel primo tempo, nel recupero si prende la soddisfazione meritata.
ALL. SARRI 7: Non è una partita bellissima, anzi, la Lazio soffre perché il Cagliari sta messo bene in campo e riparte senza indugi. L’importante era aggiungere 3 punti alla classifica, ora sì interessante: quarto clean sheet di fila, il sesto totale in campionato.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Zappa 5, Mina 6,5, Luperto 6, Palestra 5,5 (Idrissi sv); Folorunsho 6,5 (Pavoletti sv), Prati 5,5, Adopo 5,5; Gaetano 6 (Felici 6); Borrelli 5,5 (Kiliçsoy 5,5), Esposito 5. All.: Pisacane 6.
Pubblicato il 3/11