Juve, il rebus dell'attacco: chi gioca contro la Lazio? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - In casa Juventus resta irrisolta la questione centravanti. Come riporta il Corriere dello Sport, per la sfida contro la Lazio, Tudor valuta Jonathan David favorito su Vlahovic e Openda: il serbo sta incidendo meglio a gara in corso, mentre il belga non ha ancora assimilato del tutto il salto in Serie A.
I numeri non aiutano a definire una gerarchia stabile: due reti per Vlahovic in campionato, una per David, ancora zero per Openda. Il reparto offensivo fatica a trovare un leader tecnico in un periodo di risultati incerti. Il dubbio si estende anche al ruolo di trequartista. Yildiz è intoccabile, ma resta da capire chi schierargli accanto.
Koopmeiners preferirebbe agire da centrocampista, mentre Conceiçao spinge per avere più spazio. In mezzo al campo è previsto il ritorno di Locatelli con Thuram, mentre sulla destra Joao Mario punta a un posto al posto di Kalulu. La Juventus resta in cerca del giusto equilibrio per ripartire dopo le 7 partite consecutive senza una vittoria.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.