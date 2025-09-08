Italia, Kean: "Qualificazione? Siamo un grande gruppo e abbiamo un grande ct"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una gara folle ma una vittoria importantissima quella conquistata dall’Italia che si impone su Israele per 5-4 in un match che ha vissuto di errori, gol e fiammate.

Tra i protagonisti della serata c’è anche Moise Kean, autore di una doppietta, che ha poi analizzato il match ai microfoni della Rai: “Crederci fino all'ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Crediamo nella qualificazione, siamo un'ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto”.

