Qualificazioni Mondiali, la Scozia batte la Grecia di Mandas. Ma il portiere della Lazio...
Nessuno scampo per la Grecia. La Scozia ad Hampden Park - Glasgow - è troppo più forte e si impone per 3-1, dopo aver subito il gol dello svantaggio da parte del romanista Tsimikas al 62'. A dare il via alla rimonta, appena 2' dopo, è Christie che da il via alle danze, prima di passare il testimone a Ferguson del Bologna e, infine, a Dykes che al 93' chiude la partita. Mandas segue il tutto dalla panchina. Al portiere della Lazio, infatti, viene preferito Tzolakis dell'Olympiacos.
