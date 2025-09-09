Lazio, l’Albania batte la Lettonia di misura: la partita di Hysaj
Basta un gol all’Albania per battere la Lettonia. La squadra di Campos Junior vince per 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore di Asslani al 25’ che, su calcio di rigore, batte Matrevics. Titolare per 90’ il terzino della Lazio, Elseid Hysaj, protagonista di una buona partita in fase difensiva che garantisce a Strakosha, ex portiere biancoceleste, la seconda rete inviolata consecutiva.
