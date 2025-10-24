Lazio, è il compleanno di Cesar: gli auguri della società - FOTO
L'ex centrocampista biancoceleste Cesar spegne oggi 51 candeline. Arrivato alla Lazio nel 2001, in quattro stagioni e mezzo trascorse nella Capitale il brasiliano ha totalizzato 119 e 18 gol, dei quali, il più celebre, è sicuramente quello realizzato in un derby vinto per 3-1 nel 2005.
In occasione del suo compleanno, la società ha voluto fargli gli auguri pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram e diramando una nota sul proprio sito. Di seguito il comunicato.
"Compie oggi gli anni l'ex calciatore della Lazio Aparecido Cesar. Il brasiliano spegne 51 candeline. Arrivato in biancoceleste nel 2001, colleziona 119 presenze e 18 gol fino al gennaio 2006. Per Cesar, anche la Coppa Italia del 2004 in bacheca. Successivamente, ha anche allenato le giovanili biancocelesti".