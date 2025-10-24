Lazio | Mattei sugli infortuni: "C'è da preoccuparsi. Cataldi? A differenza di altri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della situazione di casa Lazio. Soprattutto quella legata ai tanti infortuni muscolari che hanno colpito la rosa a disposizione di Sarri. Ecco le parole del giornalista, che non ha nascosto una certa preoccupazione:

"La situazione purtroppo è questa; da mesi dico che c’è sicuramente sfortuna, ma non può essere solo questo il motivo dell’emergenza continua. In due mesi, sette gare, ben 10 infortuni. Rodia diceva di non essere preoccupato per gli infortunati, ma per me c’è da essere preoccupati; sono stop lunghi che accadano poi in allenamento. La gara con la Juventus era già difficile di suo, ma lo diventa ancora di più perché non ci saranno tante alternative per Sarri.

La Lazio spera di trovare una Juventus simile a quella di Como e non come quella di Madrid; dal canto loro i bianconeri sanno che devono rilanciarsi, contro una Lazio in emergenza. La grande occasione è per la Juve. Cataldi sta dando il massimo, tutto se stesso, perché è laziale… a differenza di altri”.