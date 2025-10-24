Lazio - Juve, sarà l’Olimpico delle grandi occasioni: il dato aggiornato sui presenti
24.10.2025 22:38 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Manca sempre meno al big match con la Juve, l’appuntamento all’Olimpico è per domenica alle 20:45. Per l’occasione ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, i tifosi biancocelesti hanno risposto presente pronti a sostenere la squadra del cuore.
Il dato sui tagliandi venduti venduti è in continua crescita e, come appreso dalla nostra redazione, nelle ultime ore ha raggiunto quota 50.150. Numeri destinati a crescere considerando che si sarà ancora un po' di tempo a disposizione per acquistare i biglietti.
