Napoli, che tegola per Conte: un titolare assente contro l'Inter
Il sabato di Serie A vedrà andare in scena Napoli - Inter, big match valido per l'ottava giornata di campionato, che vedrà le due squadre, appaiate a 15 punti in classifica, provare a conquistare la vittoria per continuare a inseguire il Milan capolista. Dopo il ko contro il Torino e la dolorosa sconfitta per 6-2 patita a Eindhoven in Champions League, la squadra di Conte cercherà la reazione contro i nerazzurri che, invece, vengono da sette successi consecutivi.
Per il match del Maradona, il Napoli, oltre a dover sopperire alle assenze di Lobotka e Rrahmani, dovrà fare a meno anche di Rasmus Hojlund. Dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un affaticamento, infatti, il centravanti danese non ha ancora recuperato dal problema e, dunque, non sarà a disposizione nemmeno per la prossima sfida.