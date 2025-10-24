Lazio | Guendouzi 'promuove' Gattuso: "Vi dico cosa penso di lui"
Nell'intervista rilasciata nel Match Program in vista di Lazio-Juventus, Guendouzi ha parlato anche della sua Francia, confermando la voglia di battere la concorrenza e rientrare nella lista dei convocati per il Mondiale.
Ma poi si è espresso anche sull'Italia, parlando di Gattuso, che ha avuto modo di conoscere quando allenava il Marsiglia. Ecco le sue parole sul CT azzurro:
"So che non è facile qualificarsi perché non esistono più gare scontate e che si può perdere anche contro nazionali sulla carta inferiori. Conosco il mister, ho anche seguito alcune sue partite quando allenava il Marsiglia. Gattuso, oltre ad aver vinto tutto da calciatore, ha esperienza e carattere, sono certo che sia la persona giusta per portare l'Italia al Mondiale".