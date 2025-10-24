Lazio | Guendouzi: "Possiamo battere la Juve. Al futuro chiedo l'Europa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A poco più di due giorni da Lazio-Juventus, Matteo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita, e più in generale sull'avvio di stagione della Lazio, nel consueto match program, pubblicato su sslazio.it. Ecco le parole del centrocampista francese:

Arriva la Juventus, quanta voglia ha la Lazio di prendersi questa vittoria?

"Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo però in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica, abbiamo le qualità per battere i bianconeri".

Cosa temete maggiormente della squadra di Tudor, in difficoltà con i risultati?

"Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Vanno uomo contro uomo, un po' come fa l'Atalanta. Dovremo giocare di squadra, uniti, come accaduto soprattutto nel primo tempo di Bergamo".

Come sta la Lazio dopo le ultime partite?

"Purtroppo abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane, ma lo spirito della squadra è stato sempre positivo. Penso, come ho detto, alla partita contro l'Atalanta, dove abbiamo difeso e attaccato insieme. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria".

Contro la Juventus arriverà la tua presenza numero 100 con la Lazio, il club con il quale a breve avrai giocato di più in carriera.

"Per me è motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile, a partire proprio dalla gara contro la Juventus".

Il tuo connazionale Dembélé ha vinto meritatamente il Pallone d'oro?

"Si, assolutamente! Ousmane è un grande calciatore e una grande persona. Lo scorso anno ha segnato molti gol e fatto cose incredibili, è stato bravo a superare tutte le difficoltà del passato. Giocare con lui in Nazionale è un onore, spero che possa tornare il prima possibile in campo e che possa vincere ancora tanti altri trofei personali perché è fondamentale anche per la Francia".

A proposito di Francia, in cosa devi alzare ancora il livello delle tue prestazioni per battere la concorrenza in vista del prossimo Mondiale?

"Ci sono tanti calciatori forti che sognano un posto, l'unica strada che ho è quella di fare bene con la Lazio per convincere il Ct a chiamarmi. Darò tutto per vivere le emozioni di un altro Mondiale, dopo quello del 2022".

L'Italia invece lotta ancora per qualificarsi: stai seguendo il lavoro di Gattuso, che hai anche avuto modo di conoscere quest'estate a Formello?

"So che non è facile qualificarsi perché non esistono più gare scontate e che si può perdere anche contro nazionali sulla carta inferiori. Conosco il mister, ho anche seguito alcune sue partite quando allenava il Marsiglia. Gattuso, oltre ad aver vinto tutto da calciatore, ha esperienza e carattere, sono certo che sia la persona giusta per portare l'Italia al Mondiale".

Cosa chiedi al tuo futuro con la Lazio?

"Di vincere più partite possibili, fare una grande stagione e qualificarci per una delle coppe europee. Sarebbe molto importante centrare questo obiettivo. Solo le vittorie ci aiuteranno a farlo. Mi auguro anche di riuscire ad arrivare molto lontano in Coppa Italia, una competizione importante che con poche partite ti permette di arrivare in finale. Vincerla e tornare in Europa regalerebbe una grande gioia a tutto il club e soprattutto ai nostri tifosi".