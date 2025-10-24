Lazio, Rovella scalpita per il rientro: prossima settimana decisiva
RASSEGNA STAMPA - La lista degli indisponibili della Lazio sembra non accorciarsi mai. Appena mister Sarri riesce a recuperare un calciatore, vedi Zaccagni, ne perde almeno un altro, Cancellieri, se non altri due considerando anche lo stop di Tavares. Segnali positivi arrivano però da Nicolò Rovella.
Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo il centrocampista della Lazio sta combattendo ormai da mesi contro la pubalgia: Rovella ha deciso di non operarsi e di optare per la terapia conservativa che, sembra, stia dando i primi risultati.
Un nuovo punto della situazione verrà effettuato il prossimo 6 novembre a circa un mese dall’inizio del ciclo di terapie iniziato ad ottobre. Lo staff medico, visti i risultai, sta già iniziando ad ipotizzare un possibile rientro prima della pausa per le nazionali di novembre anche se tutto dipenderà dai progressi delle prossime settimane.
L’imperativo è essere prudenti: la prossima settimana sarà determinante in questo senso visto che Rovella inizierà a lavorare con più intensità. Dopo un periodo di stop totale il centrocampista ha iniziato con fisioterapia, piscina e lavoro postulare e ora in maniera graduale inizierà un programma differenziato che lo accompagnerà verso il rientro in gruppo.