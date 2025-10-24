Lazio, Abbate: "Tavares ha uno stiramento. E su Insigne..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha confermato lo stiramento al polpaccio accusato da Nuno Tavares nell'ultima sessione di allenamento e di cui vi avevamo parlato nelle scorse ore.

TAVARES - "Tavares ha uno stiramento al polpaccio e tornerà dopo la sosta. Questo è il decimo infortunio muscolare. Non si riesce a trovare una spiegazione, nessuno riesce a trovare una motivazione. Pellegrini tra oggi e domai dovrà fare un ritiro e mi dicono che difficilmente lo farà. La soluzione più probabile è Marusic, l'altra è Provstgaard".

MERCATO - "Credo che Sarri insisterà fino all'ultimo per Insigne, poi vedremo chi avrà la meglio tra lui e Fabiani che oggi hanno due linee di pensiero diverse. La Lazio con mercato a saldo zero o mercato libero deve comunque cedere prima, perché oggi non ha soldi in cassa".

