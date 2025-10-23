Lazio, Lotito aspetta l'incontro per il Flaminio: il piano e le prossime mosse

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lotito vuole accelerare i tempi per il Flaminio. Si attende l'ok per il diritto di superficie: la Lazio, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, aspetta una Pec da Roma Capitale per un fissare un nuovo incontro e avviare la conferenza dei servizi. Da entrambe le parti filtra ottimismo. L'intenzione del presidente biancoceleste è quella di rilanciare il quadrante con un investimento da 140 milioni non solo per ristrutturare l'impianto sportivo, ma anche per opere accessorie come la piantumazione di nuovi alberi, la creazione di una pista ciclabile e di impianti fonoassorbenti per ridurre l'inquinamento acustico.

C'è poi anche la questione parcheggi: il progetto prevede poco più di 4.400 posti sparsi tra viadotti, piazze e incroci e una Ztl straordinaria da attivare prima di ogni evento, come scrive lo stesso quotidiano. Ci saranno poi nuovi cambiamenti esterni, come il complesso residenziale di Via Guido Reni che sorgerà al posto delle ex caserme, con la nascita del Museo delle Scienze (un investimento da 60 milioni di euro) e l'allargamento del Maxxi con un nuovo ingresso dell'Auditorium.

Lotito, prendendo il Flaminio, vorrebbe lasciare l'Olimpico (che oggi costa tre milioni di affitto a stagione) entro il 2027, anche se i tempi sono molto stretti. Il Campidoglio, comunque, ha accolto in maniera positiva il progetto della Lazio e sembra intenzionato a cederle il diritto di superficie (che il presidente biancoceleste è sicuro di ottenere). L'idea è quella di discutere i vari aspetti entro fine ottobre/inizio novembre. Ora il patron deve spiegare come vorrà sfruttare l'area dell'impianto sportivo una volta ristrutturato lo stadio, che sarà polifunzionale (non solo calcio, quindi, ma anche altri grandi eventi come i concerti). Si attende solo l'incontro.

