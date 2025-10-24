Ex Lazio | Nedved ricorda il derby di Roma: "La partita più difficile della mia carriera"
24.10.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
In occasione della gara tra Roma e Viktoria Plzen, l'ex attaccante Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di SkySport. Nello specifico ha ricordato i derby della Capitale vissuti con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole: "Il derby di Roma? Sempre bellissimi, è stato bellissimo giocare i derby, ho cominciato qua quasi 30 anni fa, sembra incredibile. Partite più difficili della mia vita calcistica, ma anche le più belle".