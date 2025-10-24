Pisa, Gilardino tra Milan e Lazio: "Dobbiamo farci trovare pronti"
Due partite ravvicinate per il Pisa di Gilardino. La prima contro il Milan, la seconda contro la Lazio. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha parlato proprio di queste due gare da affrontare in pochi giorni, visto il turno infrasettimanale contro i biancocelesti. Di seguito le sue parole.
"Dobbiamo scendere in campo con grandissimo orgoglio di poter giocare in quello stadio da neopromossa contro la squadra prima in classifica. Allegri è un grande allenatore, un punto di riferimento per tutti, ma noi dobbiamo provare a prendere punti ovunque. Servirà grande umiltà e spirito di sacrificio in difesa, ma anche grande consapevolezza e personalità quando avremo la palla. Niente è impossibile nel mondo del calcio. Conosciamo bene le qualità tecniche del Milan, ma dobbiamo provarci. Giocheremo due partite molto ravvicinate, a San Siro e giovedì contro la Lazio, quindi avrò bisogno di tutti i giocatori della rosa e tutti devono farsi trovare pronti".