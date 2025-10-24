Lazio - Juve, prosegue la contestazione del tifo organizzato: i dettagli
24.10.2025 10:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - Tre giorni al big match con la Juve, l’Olimpico è pronto per la grande serata. Lo stadio sarà gremito, i tifosi hanno risposto presente a gran voce. Sosterranno la squadra del cuore, ma ribadiranno nuovamente il loro malcontento verso la società. È già accaduto in occasione della sfida casalinga col Torino, si ripeterà anche domenica.
Il tifo organizzato, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica confermando quanto detto a Radio Laziale, contesterà nuovamente la società nel primo quarto d’ora della sfida con i bianconeri. Poi, la squadra potrà contare sul solito sostegno.