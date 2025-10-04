Lazio - Torino, scatta la contestazione e la Nord cita Proietti...
"Lotito Vattene" questi i numerosi cartelli apparsi prima del fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino. Così la Curva Nord ha dato vita alla contestazione contro il patron biancoceleste Claudio Lotito.
Oltre ai cartelli anche uno striscione: "È inutile che provochi a me nun me ce freghi. Sei troppo sbarajone co' te nun me ce metto io batto n'atra strada, io c'ho pazienza aspetto...", una frase, questa, estratta dalla celebre canzone 'Nun je da retta Roma' interpretata da Gigi Proietti nel film "Tosca" di Luigi Magni.
La contestazione, come annunciato, è durata per i primi 15 minuti del match dopo i quali i tifosi hanno, come di consueto, iniziato a sostenere la squadra.
