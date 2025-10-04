Perinetti racconta: "Eriksson? L'ho portato io in Italia, alla Roma..."

RASSEGNA STAMPA - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giorgio Perinetti ha raccontato il suo passato in Serie A, ricordando anche Sven Goran Eriksson che lui ha portato in Italia. Lo svedese, prima di approdare e vincere tantissimo alla Lazio, è stato anche sulla panchina della Roma. Di seguito le sue parole: "Conte da allenatore? Lo consideravo un predestinato. Era il capitano della Juve, a centrocampo giocavano lui, Deschamps, Davids e Zidane, ma Antonio si imponeva sui campioni attraverso il carattere. Così pensai sarebbe diventato un grande allenatore. Ma la mia grande scoperta da allenatore è un’altra: dopo la finale di Champions persa dalla Roma ai rigori nell’84, sostituii Liedholm con Eriksson. Tutti si ricordano dei suoi successi con la Lazio, ma in Italia lo portai io".

