Lazio, rinnovato il contratto di Fares prima della cessione: il motivo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso la cessione di Mohamed Fares. L'esterno si è trasferito in prestito con diritto di riscatto alla Forte Virtus, società dell'ex presidente del Verona Maurizio Setti negli Emirati Arabi. Prima di concretizzare l'addio, però, il club biancoceleste ha prolungato il contratto del calciatore di un anno, fino a giugno 2027. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato un modo per convincere l'algerino a trasferirsi e per permettere alla Forte Virtus di acquistarlo e rivenderlo, anche in corsa, in altri mercati all'estero. L'idea di Lotito è proprio quella di liberarsi di Fares una volta per tutte.

