Serie A | Lazio - Torino, dove vedere il match in tv e in streaming

L'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Sabato 4 ottobre, alle ore 15, Lazio e Torino si sfideranno allo Stadio Olimpico. Sarà il ritorno di Marco Baroni, attualmente sulla panchina granata, contro i biancocelesti. La gara, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

