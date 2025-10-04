Serie A, non solo Lazio - Torino: ecco tutti gli anticipi del sabato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sesta giornata di Serie A è stata inaugurata da Verona-Sassuolo, con la squadra di Grosso che ha battuto i padroni di casa con la rete di Pinamonti su ribattuta del portiere su rigore. Il sabato ad aprire le danze invece saranno Lazio-Torino e Parma-Lecce, entrambe alle 15. Si proseguirà poi con Inter-Cremonese alle 18 e infine si chiuderà con Atalanta-Como alle 20.45.

