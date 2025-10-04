Torino, Ngonge a Dazn: "Ho la chiave per svoltare contro la Lazio"
Ngonge a pochi passi dal match Lazio - Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la grande sfida. Ecco le sue parole rilasciate nel pre partita: "Siamo concinti delle nostre qualità, rimainiamo positivi, c'è un'aria buona nello spogliatoio. Sappiamo quel che dobbiamo fare, la società la sentiamo sempre. Chiave per svoltare? Per me la chiave sarebbe rimanere squadra, compatti, positivi andando sul campo a dimostrarlo".