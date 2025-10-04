Lazio | Castellanos, la metamorfosi di un centravanti altruista: quanti assist...

RASSEGNA STAMPA - Gol, assist o semplicemente un’altra prestazione come quelle che hanno accompagnato le uniche due vittorie della Lazio in campionato. È ciò che Maurizio Sarri chiede a Taty Castellanos nella sfida di oggi pomeriggio all’Olimpico contro il Torino. Il 27enne, che ieri ha festeggiato il compleanno, sta vivendo una vera evoluzione: da semplice finalizzatore a uomo squadra. Una trasformazione appena iniziata, ma che promette di diventare sempre più stabile.

In carriera ha appena toccato quota 100 reti (22 con la maglia biancoceleste), ma non è un centravanti ossessionato dal gol: per lui contano anche gli assist e infatti in questo campionato ne ha già firmati tre, più dei gol segnati. Oggi proverà a essere decisivo in entrambi i modi, con un pensiero anche al ct dell’Argentina Scaloni, che lo ha nuovamente escluso dalle convocazioni. Un’assenza che può trasformarsi in motivazione: per convincere il tecnico e continuare a credere nel sogno Mondiale, Castellanos ha solo una strada: continuare a brillare con la Lazio.

Da attaccante anomalo – altruista e generoso – Castellanos oggi guiderà la missione biancoceleste: ritrovare continuità e aumentare la produzione offensiva. La Lazio, infatti, ha segnato solo 7 reti in 5 giornate, concentrate in due partite (4 al Verona e 3 al Genoa). Un dato che Sarri vuole cambiare.