Lazio, Tavares in cerca di riscatto: Baroni ritroverà il suo 'Nuno Express'

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares vuole ripartire dopo l'errore commesso al derby. A Genova è entrato a poco più di venti minuti dal termine a causa dell'infortunio di Luca Pellegrini, ora ha la chance di tornare dall'inizio. L'errore gli era costato caro, la sensazione era che avesse perso il posto. Almeno temporaneamente.

Secondo Il Messaggero, il portoghese ha sofferto particolarmente il passaggio dal calcio verticale e spericolato di Baroni a quello più equilibrato e ragionato di Sarri. L'avversario sarà proprio Baroni, il tecnico con cui ha realizzato 8 assist nelle prime 10 giornate. Non a caso, ai tempi si parlava di 'Nuno Express', una vera e propria freccia su quella fascia.

